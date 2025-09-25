واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأسفرت التحريات عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 26 عنصرًا جنائيًا تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر محاولات لإخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات مشروعة.

وتبين أن المتهمين استخدموا في عمليات الغسل وسائل متعددة شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لتبييض الأموال. وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط غير المشروع بنحو 1.3 مليار جنيه تقريبًا.