بعد فيديو تدخين الأطفال.. ضبط شبكة تسول جوار محطة قطار بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلين أثناء تدخينهما أمام إحدى محطات القطارات بالقاهرة.

وتبين بالفحص أن المحطة محل الواقعة تقع بدائرة القاهرة، حيث شنت الأجهزة حملة أمنية بمحيط المنطقة، أسفرت عن ضبط 11 طفلًا من القائمين على أعمال التسول واستجداء المارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور رعاية متخصصة.