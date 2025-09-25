إعلان

بعد فيديو تدخين الأطفال.. ضبط شبكة تسول جوار محطة قطار بالقاهرة

كتب : مصراوي

04:01 م 25/09/2025

شبكة تسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلين أثناء تدخينهما أمام إحدى محطات القطارات بالقاهرة.

وتبين بالفحص أن المحطة محل الواقعة تقع بدائرة القاهرة، حيث شنت الأجهزة حملة أمنية بمحيط المنطقة، أسفرت عن ضبط 11 طفلًا من القائمين على أعمال التسول واستجداء المارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور رعاية متخصصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبكة تسول تدخين الأطفال محطة قطار القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. هل الوقت مناسب لبيع أم شراء الذهب؟ خبراء يجيبون
بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين