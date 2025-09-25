إعلان

"ثقب في الأذن".. التحقيق في اتهام نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي على طالب بأكتوبر

كتب : مصراوي

12:39 م 25/09/2025

التحقيق فى تعدى نجل الفنان أحمد رزق

كتب- علاء عمران:

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في اتهام ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي بالضرب على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ملابستها وأسباب نشوب خلافات ومشاجرة بين الطرفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقدم والد الطفل المجني عليه، تقرير طبي يفيد بتعرض نجله لثقب في طبلة الأذن اليسرى نتيجة تعدي ابن الفنان أحمد رزق عليه.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام نجل الفنان أحمد رزق بالاعتداء على طالب بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بأذنه، وتحرر محضر بالواقعة.

نجل الفنان أحمد رزق طالب أكتوبر أحمد رزق

إعلان

