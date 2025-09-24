متهم ينهي حياته بطريقة مأساوية داخل محكمة القاهرة الجديدة

شهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حادثًا مأساويًا، بعدما أقدم متهم على التخلص من حياته.

حسب التحريات، المتهم "محمد.ط." 48 عاما، قفز من أعلى مبنى المحكمة مما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ واستدعاء النيابة العامة لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.