مغامرة خطيرة بأسيوط.. دراجة هوائية تتشبث بسيارة نقل على الكباري

فيديو أثار الرعب على مواقع التواصل بأسيوط، يظهر قائد دراجة هوائية وهو يتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها على أحد الكباري، مخاطراً بحياته وحياة الآخرين في تصرف متهور غير مسؤول.

قطاع الأمن العام بالتعاون مع أجهزة الشرطة في أسيوط كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، وتم تحديد وضبط قائد الدراجة الهوائية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

وأفاد قائد السيارة، الذي كانت تراخيصه سليمة، بأن قائد الدراجة الهوائية حاول الاستفادة من سرعة السيارة، وعند ملاحظته للتصرف، قام بنهره لتركها حفاظًا على حياته وحياة المواطنين الآخرين.