إعلان

مغامرة خطيرة بأسيوط.. دراجة هوائية تتشبث بسيارة نقل على الكباري

كتب : مصراوي

05:28 م 24/09/2025

الفيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فيديو أثار الرعب على مواقع التواصل بأسيوط، يظهر قائد دراجة هوائية وهو يتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها على أحد الكباري، مخاطراً بحياته وحياة الآخرين في تصرف متهور غير مسؤول.

قطاع الأمن العام بالتعاون مع أجهزة الشرطة في أسيوط كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، وتم تحديد وضبط قائد الدراجة الهوائية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

وأفاد قائد السيارة، الذي كانت تراخيصه سليمة، بأن قائد الدراجة الهوائية حاول الاستفادة من سرعة السيارة، وعند ملاحظته للتصرف، قام بنهره لتركها حفاظًا على حياته وحياة المواطنين الآخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مغامرة فيديو أسيوط الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين