ضبط سائق أتوبيس بعد مشادة على أولوية المرور في الجيزة

كتب - علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه للإهانة من قائد سيارة "أتوبيس نقل جماعي" بعد توقفه في منتصف الطريق لتحميل الركاب بمنطقة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة خلاف بينه وبين صاحب الحساب على أولوية المرور. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.