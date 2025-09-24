كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعالًا خادشة للحياء أمام طفلة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الدقهلية.

وتبين من الفحص أن الطفلة طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة جمصة، وأقرت بأنها فوجئت أثناء سيرها بشخص يرتكب أفعالًا خادشة للحياء أمامها، قبل أن تتمكن من الفرار.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة مركز نبروه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

