الداخلية تُنفذ 85 ألف حكم وتضبط مئات القضايا في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

12:52 م 24/09/2025

حملة أمنية مُكبرة- أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج واسعة في مختلف المجالات.

وضبطت القوات 390 قضية مخدرات بحوزة 441 متهمًا، إلى جانب 185 قطعة سلاح ناري و301 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 85,968 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 تشكيلات عصابية و24 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وحررت القوات أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية، مع فحص قائدي المركبات للتأكد من التزامهم بالقوانين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في جميع المحافظات.

