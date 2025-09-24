كتب – علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا (رجالًا وسيدات) – لعدد 12 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمناطق (مدينة نصر أول – الوايلي – باب الشعرية) بمحافظة القاهرة، وبصحبتهم 33 طفلًا من المعرضين للخطر.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر التوصل إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

