قرار جديد بشأن محاكمة 68 متهمًا بقضية خلية التجمع

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 68 متهمًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمون من الأول وحتى الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني والأربعون وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

تطور قضائي في استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية

تجديد حبس "شاكر محظور" 45 يومًا في اتهامه بغسل 100 مليون جنيه

بعد معارضتها على الأحكام.. تفاصيل إخلاء سبيل المطربة بوسي

"أم سجدة" تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية