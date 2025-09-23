في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الفئات الخاصة، احتفت أجهزة الوزارة باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة، الذي يوافق الأسبوع الأخير من سبتمبر 2025، عبر سلسلة من المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

قطاعا الأحوال المدنية والوثائق قاما باستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، وتصاريح العمل لهذه الفئة مجانًا، فيما نظمت زيارات لطلبة مدارس الصم وضعاف السمع لمساندتهم معنويًا ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبة، مع إهدائهم هدايا عينية عبارة عن شنط مدرسية.

كما شملت الفعاليات رحلة نيلية بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح مستشفيات الشرطة للكشف الطبي المجاني عليهم، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من المشاركين.

وأعربت الأسر والكيانات المعنية عن تقديرهم لهذه المبادرات، مؤكدين أنها تعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز المشاركة المجتمعية ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.