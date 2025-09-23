ضبط غسيل أموال بـ30 مليون جنيه وراءه تاجرا مخدرات في أسوان

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في توجيه ضربة قوية لعناصر إجرامية خطيرة بمحافظة أسوان.

التحريات كشفت تورط عنصرين إجراميين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية.

وبالتتبع، تبين أن قيمة تلك الممتلكات تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.