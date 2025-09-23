إعلان

ضبط غسيل أموال بـ30 مليون جنيه وراءه تاجرا مخدرات في أسوان

كتب : مصراوي

07:36 م 23/09/2025

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في توجيه ضربة قوية لعناصر إجرامية خطيرة بمحافظة أسوان.

التحريات كشفت تورط عنصرين إجراميين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية.

وبالتتبع، تبين أن قيمة تلك الممتلكات تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

