تطبيق مشبوه يكشف شبكة نسائية في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من كشف نشاط صادم تديره أربع سيدات – لثلاث منهن معلومات جنائية – بعدما استغللن أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز.

بتقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة أسفرت عن ضبط المتهمات داخل نطاق محافظة الإسكندرية. وبمواجهتهن، أقررن بممارسة نشاطهن غير المشروع كما ورد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة.