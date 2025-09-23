كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت أجهزة الوزارة في ضبط عدد من أخطر العناصر الجنائية بعدد من المحافظات.

أكدت المعلومات والتحريات قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها، في تحدٍ للقانون وجهود الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت القوات أوكار تلك العناصر، حيث أسفر التعامل الأمني بمحافظة قنا عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، صدرت ضدهما أحكام بالسجن والمؤبد في قضايا الاتجار بالمخدرات، الشروع في القتل، السطو المسلح، وحيازة الأسلحة النارية.

كما أسفرت المداهمات عن ضبط باقي العناصر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والآيس والشادو والإستروكس والهيروين، إضافة إلى 10 آلاف قرص مخدر، و110 قطع سلاح ناري من بينها بنادق آلية وخرطوش وفرد محلي وطبنجة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاجتثاث البؤر الإجرامية من جذورها وحماية المجتمع من أخطار المخدرات والسلاح.