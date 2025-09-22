اندلاع حريقين منفصلين في حلوان والمطرية دون إصابات

شهدت منطقتا حلوان والمطرية بالقاهرة، اليوم الاثنين، وقوع حريقين متزامنين داخل عقارين سكنيين، دون أن يسفرا عن إصابات بشرية.

في حلوان، اندلع الحريق داخل شقة بالدور الثالث بعقار مكون من 5 طوابق في شارع عبدالرحمن بجوار حي حلوان. وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران باستخدام سيارتين مطافئ.

وفي المطرية، شب الحريق داخل شقة بالدور الخامس بعقار مكون من 6 طوابق في شارع السوق المتفرع من شارع التروللي الرئيسي بجوار مطعم البلد. ودُفعت 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي دخل مرحلة التبريد دون تسجيل أي إصابات.

اتخذت الأجهزة الأمنية والإدارية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريقين.