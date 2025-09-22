"سنة أولى دماغ".. تسمم طفلة ابتلعت قطعة حشيش والدها بالجيزة

حادث صادم هز الجيزة، طفلة لم تتجاوز العامين تعرضت لإعياء شديد واضطراب في الوعي بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت على الأرض، تعود لوالدها المتعاطي.

بلاغ ورد لقسم شرطة الجيزة يفيد بإصابة الطفلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

بالتحريات تبين أن والد الطفلة كان متعاطيًا للحشيش، وأن الطفلة ابتلعت القطعة أثناء زحفها.

تحفظ رجال مباحث الجيزة على الأب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.