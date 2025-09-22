إعلان

"سنة أولى دماغ".. تسمم طفلة ابتلعت قطعة حشيش والدها بالجيزة

كتب : محمد شعبان

05:33 م 22/09/2025

حشيش

حادث صادم هز الجيزة، طفلة لم تتجاوز العامين تعرضت لإعياء شديد واضطراب في الوعي بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت على الأرض، تعود لوالدها المتعاطي.

بلاغ ورد لقسم شرطة الجيزة يفيد بإصابة الطفلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

بالتحريات تبين أن والد الطفلة كان متعاطيًا للحشيش، وأن الطفلة ابتلعت القطعة أثناء زحفها.

تحفظ رجال مباحث الجيزة على الأب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

