قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.

وأوضحت المتهمة أن كل ما تمتلكه من أموال يبلغ 30 ألف جنيه، ولا توجد لديها أرصدة في البنوك، وأن المصوغات التي ترتديها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى "أم سجدة" بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.