إعلان

حبس "أم سجدة" 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية

كتب- أحمد عادل:

04:14 م 22/09/2025

البلوجر أم سجدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.

وأوضحت المتهمة أن كل ما تمتلكه من أموال يبلغ 30 ألف جنيه، ولا توجد لديها أرصدة في البنوك، وأن المصوغات التي ترتديها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى "أم سجدة" بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أم سجدة حبس أم سجدة الاعتداء على القيم الأسرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه