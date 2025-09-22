حبس "أم سجدة" 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية
كتب- أحمد عادل:
البلوجر أم سجدة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.
وأوضحت المتهمة أن كل ما تمتلكه من أموال يبلغ 30 ألف جنيه، ولا توجد لديها أرصدة في البنوك، وأن المصوغات التي ترتديها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى "أم سجدة" بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟
بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية
بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"
القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة
"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة
القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل