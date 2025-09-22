كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ببورسعيد ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام الأسلحة البيضاء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة الزهور بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من بائعين، أحدهما مصاب بجروح، وطرف ثانٍ مكون من عاطلين، أحدهما أيضًا مصاب بجروح، حيث تعدى الطرفان على بعضهما باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهم.

واتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية