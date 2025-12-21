السجن 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على شاب وإحداث عاهة مستديمة بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، 3 متهمين بالتعدي على شاب بأسلحة بيضاء في حدائق القبة، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في الذراع بنسبة 20%، بالسجن 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على المجني عليه عمدًا بالأسلحة البيضاء إثر مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين كالوا للمجني عليه عدة ضربات استقرت في الساعد الأيمن واليد اليمنى، مستغلين انفرادهم به وتشجيع بعضهم البعض على الاعتداء.

وأضاف أن الضربات أدت إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تمثلت في إعاقة منتصف حركات مفصل الرسغ الأيمن ومنتصف ثني المفاصل المشطية السلامية للأصابع الأربعة، وتقدر بنحو 20%.

