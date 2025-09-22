إعلان

"موكب زفاف يتحول لاستعراض خطير".. فيديو يُثير الجدل بمدينة نصر والشرطة تتدخل

12:47 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين ملاكي بتعطيل الحركة المرورية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أن السيارتين إحداهما مثبت عليها زجاج ملون، وتم تحديد وضبط قائديهما، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهما في موكب زفاف أحد أصدقائهما.

جرى التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

وزارة الداخلية مدينة نصر شرطة مدينة نصر أول
