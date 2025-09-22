بولاق الدكرور تحت النار.. حكاية 3 طلقات حولت المنطقة لمسرح رعب

كتب - محمد شعبان:

الشارع كان هادئًا عير غير العادة في حي بولاق الدكرور غرب الجيزة، حتى انقطع الصمت فجأة بصوت صاخب يملأ الجو رعبًا وخوفًا. أصوات طلقات نارية، صرخات الأهالي، وفرار مسعور من كل اتجاه. لحظات من الرعب المتواصل قلبت حيًا كاملًا إلى مسرح فوضى لم يشهد له مثيل.

الفصل الأول من القصة الدامية بدأ بمشادة كلامية بين طرفين بسبب عداء قديم، سرعان ما تصاعدت إلى اشتباك بالأيدي, مشاجرة حامية الوطيس حاول خلالها شقيقان من عائلة "الغجر" الفرار قبل أنيعودا برفقة ثالث حاملًا بندقية خرطوش، كانت الشرارة التي أشعلت الكارثة.

ما إن وصل الأخير إلى الشارع، حتى أطلق طلقة في الهواء، لكن الفوضى لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، محدثًا حالة ذعر بين المارة والأهالي الذين حاولوا الاختباء بأي مكان ممكن.

أثناء فرار البعض، حاول بعض الأشخاص الاحتماء داخل منزل مسن، إلا أن المتهم توجه نحو صاحب المنزل وأطلق عليه 3 طلقات مباشرة، قضت على حياته على الفور. كاميرات المراقبة رصدت المشهد بدقة، مؤكدًة لحظة إطلاق النيران الثلاث التي أنهت حياة الرجل وأثارت الرعب في الشارع.

إلى جانب وفاة المسن، أسفرت الأحداث عن إصابة شابين آخرين، أحدهما تعرض لطلقة نارية في العين أدت إلى انفجارها وفقدانه البصر، بينما يعاني المصاب الثالث من جروح خطيرة استلزمت تدخلات جراحية عاجلة، مع احتمالية بتر في الحنجرة.

رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور ألقوا القبض على شقيقين، بينما ما زال المتهم الرئيسي بإطلاق النار طليقًا، يلوّح بوجوده كظل يهدد كل من يقترب.

وفي مشهد تصعيدي أمام الأهالي، هدد شقيق أحد الأطراف علنًا: "لو الموضوع مخلصش هزعل ناس كتير"، كلمات أشعلت الرعب في الشارع وأكدت أن الفوضى لم تنته بعد.