محاكمة 16 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 16 متهمًا في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية،في الهرم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي وتأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.