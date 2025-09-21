إعلان

اختلفا على الأجرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة "سايس" بالقليوبية

05:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص ومنادي سيارات "سايس" والادعاء بكون الأخير من متعاطي المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادي سيارات –له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص)، وتبين عدم كونه من متعاطي المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص لقيامه بتنظيف سيارته واختلافهما على قيمة الأجر.

