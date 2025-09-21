الداخلية تكشف حقيقة فيديو الطفلة المُقيدة وتضبط المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل العائلة، حيث قام بتقييدها لمنعها من الخروج لمعاناتها من فرط حركي وبعلم أهليتها، وبسؤالهم أفادوا بصحة روايته.

كما تبين أن شقيق والد الأخير (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) قام بالحصول على مقطع الفيديو خلسةً من هاتفه ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليه لوجود خلافات عائلية بينهما.