"دعارة بدون تمييز" .. ضبط رجل و6 داخل نادي صحي بالنزهة

كتب – علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص و6 سيدات؛ لممارستهم الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي غير مرخص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام إحدى السيدات بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص، 5 سيدات) لـ "4 منهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.