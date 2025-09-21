كتب ـ رمضان يونس:

شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عتال عين شمس"، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين داخل منزلهما، بدافع الشك في سلوكها ونسب نجله له.

وقررت الدائرة "16" جنايات تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، مع إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير وافٍ عن حالته العقلية والنفسية، لبيان مدى مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة.

وخلال الجلسة، تقدّم "عماد جمال" وكيل ورثة المجني عليها، بادعاء مدني مؤقت قدره 50 ألفًا وواحد جنيه، مؤكدًا انضمامه لطلبات النيابة العامة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

النيابة العامة، في القضية رقم 802 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 815 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وجهت للمتهم "كامل. ط" ـ عامل عتال ـ تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما طعن زوجته "شيماء. ي" عدة طعنات نافذة في بطنها ثم ذبحها من الرقبة، وفقًا لما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وأقر المتهم تفصيلًا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق، زاعمًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته خلال جلوسهما لتناول الشاي، بعد أن استفزته بعبارة "أنت مش راجل"، فأسرع إلى المطبخ وجلب سكينًا، ثم باغتها بطعنات قاتلة أودت بحياتها على الفور.

وأثبتت تحريات المباحث وجود خلافات سابقة بين الزوجين بسبب شكوك المتهم في سلوك المجني عليها، قبل أن ينفذ جريمته في التاسع من يناير الماضي.