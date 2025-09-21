عودة المدارس.. تعرف على الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

يشهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لمتابعة حركة السير، ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو للتعامل مع أي حوادث محتملة أعلى المحاور.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وأيضًا للمتجه من المنيب في طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي إلى مناطق الجيزة، وكذلك بمناطق التجمع الخامس والبساتين وزهراء المعادي.

كما شهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤًا في حركة السيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، مع ظهور كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة. وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الطريق الدائري.

وتواجدت أعلى الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد وصلاح سالم، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام باتجاه الطريق الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه إلى محور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، مع كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل. كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين، مع ظهور كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

كما شهد محور صفط اللبن في اتجاه كرداسة والدائري حالة من التكدس المروري، وتسببت زيادة الأحمال المرورية في كثافات عالية على الطريق.

وتتواجد قوات المرور في جميع هذه المواقع بشكل مكثف لسحب الكثافات وتيسير الحركة قدر الإمكان لتحقيق السيولة المرورية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين، تزامنًا مع بداية الأسبوع والعام الدراسي الجديد، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحالة لحظة بلحظة.

ورصدت إدارة المرور بعض الكثافات المتوسطة والتباطؤات، خاصة في الذروة الصباحية، تزامنًا مع عودة المدارس والمصالح الحكومية.

ودفعت الإدارة بسيارات أمنية بالتنسيق مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق والكشف عن متعاطي المواد المخدرة، مع الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات لرفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات لرصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع. كما تم تنفيذ حملات للكشف عن سلامة الإطارات وضبط المواقف العشوائية منعًا للمخاطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، مع تكثيف وجود رجال مباحث المرور للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين. كما خصصت الإدارة أرقامًا للإغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، تصل من خلالها سيارات النجدة لمساعدة قائدي المركبات في حالة وقوع حوادث أو أعطال، والأرقام هي: 01221110000 – 136 – 144 – 01155554444 – 01205344444.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على مختلف المحاور.

