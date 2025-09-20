إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بكفر الشيخ وتضبط المتورطين

06:28 م السبت 20 سبتمبر 2025

المتهمين

background

كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على آخر بالضرب محدثين إصابته بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثان: (4 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لخلافات عائلية فيما بينهما.

أفادت التحريات قيام أحد أفراد الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثاني، بحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كفر الشيخ مشاجرة قسم شرطة أول كفر الشيخ خلافات عائلية
