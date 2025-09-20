إعلان

فيديو فضحهم.. الداخلية تضبط 5 أشخاص لترويجهم المواد المخدرة بالجيزة

02:44 م السبت 20 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، فرد خرطوش، و4 أسلحة بيضاء.
وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ترويج المواد المخدرة
