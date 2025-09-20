أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق

كتب- علاء عمران:

استضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة دورة تدريبية بعنوان "إعداد المدربين في مجال فحص الوثائق" بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي للشرطة، وذلك للمتدربين من دول مصر، الأردن، وفلسطين، خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2025.

وتضمن برنامج الدورة التعريف بأهداف البرنامج والأطر الأساسية لتدريب المدربين، بالإضافة إلى محاضرات ومناقشات حول: الخصائص الأمنية في الوثائق الأصلية، وتقنيات التحقيق لاكتشاف تزوير الوثائق، واستخدام الوثائق المزورة في الجرائم الأخرى، وخصائص التدريب لموظفي إنفاذ القانون المكلفين بالتحقيق في جرائم تزوير الوثائق، وأساليب التزوير والتعديل الشائعة، والأدوات والتقنيات الحديثة في التدريب والتعليم، وإعداد المتدربين لعروض تقديمية في مجال فحص الوثائق باستخدام الأدوات الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالانفتاح على المنظمات الدولية وتعزيز التعاون في مجال فحص الوثائق، وصقل قدرات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.

وفي نهاية الدورة، قدم الخبراء القائمون على التدريب الشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟