الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط آلاف القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها: ضبط 1482 قضية متنوعة، وضبط 4265 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و480 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما ضبط 94 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة وضبط مرتكبي الجرائم.

