كتب- علاء عمران:



بدأت القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تنفيذ خطة تأمين سير العملية التعليمية؛ لتوفير المناخ الآمن للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وقال مصدر أمني إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجّه القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات تفقدية؛ لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، والوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة، والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها، مع التشديد على ضرورة تذليل العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب والقائمين على العملية التعليمية.



وأوضح المصدر أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم جرى تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم، والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات، وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية.



وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، بما يسهّل وصول الطلاب إلى المدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلًا عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذلك التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظًا على أرواح الطلاب والمواطنين.



اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"