قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بذبح شاب في الكوم الأخضر

10:46 ص السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - محمد الصاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاته" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بذبح شاب يُدعى "محمد" في منطقة الكوم الأخضر بالهرم.

وكان قد حصل "مصراوي" على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يوثق، يرصد اللحظات الأخيرة للجريمة المروعة التي وقعت في منطقة الكوم الأخضر بالهرم.

2025_9_19_23_7_5_41_2_11zon

ووثق الفيديو - الذي تحفظ مصراوي على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- الذي كانت مدته 30 ثانية، ظهور المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاته"، وهو يضع يده على كتف المجني عليه "محمد"، ممسكًا سلاح أبيض "سكين"، حال سيرهما في الشارع قبل صلاة الجمعة الماضية في منطقة الكوم الأخضر.

الفيديو وثق لحظة قيام المتهم بضرب المجني عليه بالسكينة قُبيل نحر رقبة المجني عليه في الشارع وسط صدمة من الأهالي.

رجال البحث الجنائي بالجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني "إسلام"، بعدما ارتكب جريمته بحق سائق ترسا بدقائق؛ حال سيره في أحد الشوارع.

2025_9_19_23_3_29_628_1_11zon

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وأضاف أنه استدرج المجني عليه "محمد" بحجة توصيله بالتوكتوك الخاص به، لأحد المستشفيات بعدما ادعى أنه تعرض لوعكة صحية لكنها كانت حيلة لتنفيذ مخططه الإجرامي.

