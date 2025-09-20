اليوم.. محاكمة 21 متهمًا في خلية اللجان النوعية بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر محاكمة 21 متهمًا، بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي".

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما يواجه بعض المتهمين تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة.