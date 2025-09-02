الداخلية: مصرع 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

لقي 8 عناصر إجرامية مصرعهم وأصيب آخر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية.

أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بمشاركة قطاع الأمن العام رصدت بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة تضم 9 عناصر جنائية شديدي الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "سرقة بالإكراه، اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية، إطلاق أعيرة نارية، حريق عمد") قامت بفرض سيطرتها على إحدى القرى بمركز شرطة منية النصر معززةً سطوتها الإجرامية من خلال حيازة أسلحة نارية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنطقة زراعية بذات القرية بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وبادروا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع 8 عناصر وإصابة آخر.

وضُبط بحوزتهم (9 قطع أسلحة نارية "4 بنادق آلية، 5 بندقية خرطوش" - 16كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، هيروين") وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5مليون جنيه).