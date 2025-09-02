إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من دراجة توصيل بالإسكندرية

04:25 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة بضائع من صندوق دراجة نارية خاصة بعامل توصيل طلبات، والهرب بسيارة ملاكي بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تبين من الفحص أن عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم، حال توصيله طلبًا لأحد العملاء بدائرة قسم باب شرق، فوجئ بعد عودته بعدم وجود طلب آخر كان داخل صندوق الدراجة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الإسكندرية وزارة الداخلية دراجةدراجة دراجة سرقة
