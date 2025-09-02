إعلان

استغاثة مزيفة.. الداخلية تكشف خداع فيديو إطلاق النار بأحد الأسواق في العياط

03:40 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أطلق النار

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات زاعمةً تعرضها وأسرتها لإطلاق أعيرة نارية من قِبل عدد من الخارجين عن القانون بالجيزة، واتصالها بشرطة النجدة دون جدوى.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى نشوب مشاجرة بتاريخ 30 أغسطس الماضي بأحد الأسواق في العياط بين طرف أول مكون من 3 أشخاص (شقيق الشاكية وزوجة أحدهما)، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص آخرين، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة خلافات حول أولوية الافتراش والبيع بالسوق، دون وجود أي أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في حينه. كما تبين أن القائمة على النشر قامت بتداول الفيديو أثناء حدوث المشاجرة لمنع ضبط ذويها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لإدعائها الكاذب.

إطلاق النار استغاثة مزيفة فيديو إطلاق النار العياط
