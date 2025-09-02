إعلان

فيديو صادم | شابان يصفعان طفلًا في الشارع.. والداخلية تتحرك

12:39 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء تعديهما على أحد الصبية بالضرب خلال سيره بالطريق العام بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية المستخدمة وضبط قائدها ومستقلها، وتبين أنهما مقيمان بالقاهرة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ما حدث كان بدافع المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية دراجة نارية الدراجة النارية
