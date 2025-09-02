تفاصيل حادث دهس معلمة لـ10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت جهات التحقيق تفاصيل حادث دهس معلمة لـ10 أشخاص أمام جمعية خيرية بمحافظة الجيزة، بعدما فقدت المتهمة السيطرة على سيارتها الملاكي أثناء سيرها، فاصطدمت بعدد من المواطنين كانوا متواجدين أمام مقر الجمعية لاستلام مساعدات، ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 40 عامًا، وتعمل معلمة، وأثناء قيادتها السيارة اختلت عجلة القيادة بيدها ما أدى إلى اصطدامها بعشرة أشخاص كانوا متواجدين أمام الجمعية الخيرية. وأسفر الحادث عن مصرع سيدة مسنة على الفور، بينما نُقل 9 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس أمام إحدى الجمعيات الخيرية بدائرة القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، والتحفظ على المتهمة والسيارة المستخدمة، ويواصل رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود للتأكد من كافة ملابسات الواقعة.

