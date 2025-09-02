اليوم.. أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأكد المتهمون خلال التحقيقات أنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح بطرق غير مشروعة.

وكانت البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي مملوكة لأحدهم.

وعثر بداخل الورشة على حفرة بعمق 5 أمتار، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

