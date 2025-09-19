إعلان

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من البيت

11:09 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من البيت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

خطوات الاستخراج أونلاين:

الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيًا وطباعة إيصال الطلب.

كما يمكن استخراج البدل الفاقد من وحدة المرور مباشرة، بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة براءة ذمة من المخالفات، شهادة طبية حديثة، وطلب رسمي.

الشروط:

أن تكون الرخصة سارية وقت فقدانها.

سداد جميع المخالفات المسجلة.

تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الفقد.

في حالة الفقد خارج مصر يتم التقديم عبر السفارة أو القنصلية المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رخصة القيادة بدل فاقد استخراج رخصة من المنزل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف