خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من البيت

كتب- صابر المحلاوي:

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

خطوات الاستخراج أونلاين:

الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيًا وطباعة إيصال الطلب.

كما يمكن استخراج البدل الفاقد من وحدة المرور مباشرة، بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة براءة ذمة من المخالفات، شهادة طبية حديثة، وطلب رسمي.

الشروط:

أن تكون الرخصة سارية وقت فقدانها.

سداد جميع المخالفات المسجلة.

تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الفقد.

في حالة الفقد خارج مصر يتم التقديم عبر السفارة أو القنصلية المصرية.