كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تعدي بعض الأشخاص على آخرين باستخدام عصا خشبية بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تلقى مركز شرطة المنزلة بلاغًا من عامل – له معلومات جنائية – ونجله، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من مزارع – له معلومات جنائية – ونجله، مقيمين بذات الناحية، لقيامهما بالاعتداء عليهما بالضرب بعصا خشبية إثر خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة الزراعية.

تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.