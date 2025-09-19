خلافات جيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح والشوم في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية في محافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وأن المشاجرة اندلعت بين عامل (مصاب بجرح قطعي) من جهة، وثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" من جهة أخرى، وجميعهم مقيمون بدائرتي قسم شرطة ثانٍ وثالث الرمل بالإسكندرية، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المشار إليها.