طبيب بدون شهادة.. كواليس سقوط نصاب العيادة الوهمية في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص انتحل صفة طبيب، وأنشأ عيادة طبية وهمية بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كشفت التحريات أن المتهم، الحاصل على مؤهل فني صحي ويقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية سابقة، افتتح عيادة في نطاق قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، مستغلًا ثقة المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه داخل العيادة، وعُثر بحوزته على أدوات وأجهزة ومعدات طبية، وملابس ومستلزمات خاصة بمهنة الطب، إلى جانب سجلات لتسجيل بيانات المرضى، وماكينتين للدفع الإلكتروني، وجهازي لاب توب، وهاتفين محمولين، تبين بفحصها الفني أنها تحتوي على أدلة تثبت ممارسته النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.