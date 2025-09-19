أب يتحول إلى ذئب بعد رحيل زوجته.. كواليس جريمة هزت الطالبية

كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى شهرين على رحيل زوجة عامل بمقهى حتى ارتكب جريمة نكراء بحق نفسه قبل ابنته القاصر.

داخل نوبتجية قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة استقبل الضباط سيدة بالكاد تحملها قدماها تصطحب معها فتاة لا تتعدى الـ15 عاما تطلب مقابلة رئيس المباحث.

بصوت مبحوح ونبرة حزينة روت السيدة الطامة الكبرى، زوج شقيقتها "المتوفاة" اعتدى على ابنته مستغلا وجودها بمفردها.

على الفور أمر رئيس القطاع العميد عمرو حجازي الضباط بضبط المشكو في حقه لتكتمل الصدمة بعد ضبده لدى اعترافه بجريمته.