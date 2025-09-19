إعلان

أب يتحول إلى ذئب بعد رحيل زوجته.. كواليس جريمة هزت الطالبية

11:57 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

اغتصاب فتاة- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى شهرين على رحيل زوجة عامل بمقهى حتى ارتكب جريمة نكراء بحق نفسه قبل ابنته القاصر.

داخل نوبتجية قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة استقبل الضباط سيدة بالكاد تحملها قدماها تصطحب معها فتاة لا تتعدى الـ15 عاما تطلب مقابلة رئيس المباحث.

بصوت مبحوح ونبرة حزينة روت السيدة الطامة الكبرى، زوج شقيقتها "المتوفاة" اعتدى على ابنته مستغلا وجودها بمفردها.

على الفور أمر رئيس القطاع العميد عمرو حجازي الضباط بضبط المشكو في حقه لتكتمل الصدمة بعد ضبده لدى اعترافه بجريمته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء أب قاصر الطالبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان