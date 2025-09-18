قرار قضائي جديد بشأن استئناف "أوتاكا" على قرار حبسه الاحتياطي

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة برفض استئناف البلوجر المعروف باسم "محمد أوتاكا" على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، وقررت استمرار حبسه بتهمة نشر فيديوهات خادشة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال البلوجر محمد أوتاكا، لاتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي عبر بث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، إلى نجاحه في ضبط صانع محتوى له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع، المتمثل في إدارة وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات التي قام بشرائها بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.