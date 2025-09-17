سهرة حمراء تتحول إلى فخ.. تفاصيل سقوط عامل ضحية مصيدة زوجين في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن الشاب العشريني يدري أن الموعد الذي ظنّه سهرة خاصة سيكون فخًا نصبه له زوجان محترفان في الخداع. دقائق معدودة بعد دخوله الشقة في منطقة حدائق أكتوبر، تحولت الضحكات المزعومة إلى صرخات، قبل أن يجد نفسه يواجه كمينًا انتهى به ملقى على الأرض من الطابق الثالث يصارع الحياة.

القصة بدأت حين تعرف الضحية على سيدة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كلماتها المعسولة أغرته بعرض "سهرة حمراء" مقابل مبلغ مالي، ليلبي دعوتها دون أن يدرك ما ينتظره.

بمجرد وصوله إلى الشقة، فوجئ بزوجها يخرج من مخبئه، ليشاركه في الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ومحاولة الاستيلاء على متعلقاته. لم يجد الضحية مهربًا سوى القفز من شرفة الطابق الثالث، ليسقط مصابًا بكسور وجروح خطيرة، لينقله الأهالي إلى المستشفى في حالة حرجة.

بلاغ وصل إلى المقدم مصطفى عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، الذي انتقل على رأس قوة أمنية إلى موقع الحادث، التحريات أثبتت أن الزوجين استدرجا الضحية عمدًا، وحاولا سرقته بعد ضربه.

بإذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى القسم، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة.

النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا، تمهيدًا لإحالتهما إلى محاكمة جنائية.