جثة مذبوحة في المقابر.. تفاصيل جريمة مثيرة بسبب المخدرات في القاهرة

كتب- أحمد عادل:

ولد "ربيع" في حي الخليفة في القاهرة، وعاش عقدين من عمره بين أكناف أسرته في منزل بسيط يطل على جبانة سيدي جلال، حتى فارق الحياة ذبحًا على يد مدمن.

إحدى ليالي شهر مايو الماضي بعد منتصف الليل داخل مقابر سيدي جلال ساد الظلام الدامس المكان لدرجة أنه قد لا ترى فيه يدك من شدته، مكان مثالي اعتاد "محمد" على تعاطي المواد المخدرة فيه، اشعل المتهم سيجارة آيس وبدأ في تدخينها لتخدير جسده وتغييب عقله.

انتشرت الرائحة في المكان وتغلغلت داخل غرفة "ربيع" الذي اعتاد على مثل تلك الروائح وطالما نشبت بينه وبين مدمنيها خلافات، خرج الضحية لمتعاطي المواد المخدرة فوجد "محمد" الذي كان قد نهره سابقًا من التدخين أمام المنزل.

ونشبت بينهما مشادة طالب فيها الضحية أن يذهب في حال سبيله بالسيجارة التي بحوزته لكن المتهم رفض، واستل "كتر" من بين طيات ملابسه وسدد للمجني عليه ضربة في ذراعه الأيسر ثم لاحقه بطعنة في الرقبة.

خرجت والدة "ربيع" من المنزل على صوت الشجار فأبصرت نجلها ملقى جثة هامدة غارقًا في دمائه، حاولت تكميم رقبة نجلها بملابسها لكن فارق الضحية الحياة بين أحضان والدته.

أدعى "محمد" في تحقيقات النيابة تقاضي "ربيع" 50 جنيه لشراء مواد مخدرة وتعاطيها معًا لكنه لم ينفذ الاتفاق، لكن تحريات رجال المباحث كذبت رواية المتهم وأكدت أن الخلافات بسبب منع الضحية المتهم تعاطي المواد المخدرة أمام المنزل.

من جانبها أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وحددت المحكمة جلسة غدًا الخميس كأولى جلسات محاكمته.

