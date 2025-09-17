إعلان

نهر النيل شاهدًا على مأساويتين.. نهاية صادمة لعاطل وجزار في الجيزة

07:13 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

انتشال جثة غريق - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الأخيرة حادثتين مأساويتين على ضفاف نهر النيل، كشفتا هشاشة الحياة في لحظة واحدة.

في الواقعة الأولى، عُثر على جسد عاطل ثلاثيني، سبق اتهامه في عدة قضايا، ملقى في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وانتشلت فرق الإنقاذ النهري الجثمان.

وفي حادثة ثانية مثيرة، فقد جزار حياته غرقًا أثناء وقوفه أعلى كوبري الساحل لالتقاط بعض الصور. الجزار الشاب خرج للتنزه مع أصدقائه ولدى التقاطه صور للذكرى اختل توازنه فجأة وسقط في مياه النهر، وتم انتشال جثمانه أيضًا بواسطة فرق الإنقاذ.

