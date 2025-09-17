إعلان

تأجيل محاكمة 32 متهماً في قضية خلية الهرم إلى 9 نوفمبر

04:33 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 32 متهماً في القضية رقم 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الهرم الجديدة"، لجلسة 9 نوفمبر للاطلاع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى توجيه تهم تمويل الإرهاب لعدد من المتهمين.

محاكمة جنايات الهرم، تأجيل محاكمة
